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ТАСС

WSJ: США могут опубликовать разведданные о возможности передачи Китаем оружия России

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Источник изображения: Алексей Никольский/ ТАСС

Как сообщает газета, окончательного решения об их раскрытии или возможных сроках пока не принято

ТАСС, 23 февраля. Соединенные Штаты изучают возможность обнародования разведывательных данных, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что Китай рассматривает вопрос о поставках вооружений России. Об этом сообщила в среду со ссылкой на чиновников газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что, несмотря на проводимую администрацией президента США Джо Байдена работу по рассекречиванию данных для потенциальной публикации, окончательного решения об их раскрытии или возможных сроках пока не принято.

По информации The Wall Street Journal, Пекин может содействовать Москве в пополнении арсенала боеприпасов или в поставках того, что РФ не смогла произвести из-за санкций, например электроники, а необязательно предоставит именно передовое оружие.

Как заявил в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого был показан 18 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен, в Вашингтоне опасаются, что КНР якобы рассматривает возможность передать России помощь, связанную с летальным оружием.

Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И в свою очередь спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля во время неформальной беседы в Мюнхене, почему его страна не должна поставлять оружие РФ, если ЕС снабжает им Украину. 

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