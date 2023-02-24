Израиль заявил о помощи Украине в разработке системы раннего оповещения

Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан анонсировал расширение поддержки Киева, в том числе в реализации проектов здравоохранения

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Израиль расширяет помощь Украине, в том числе посредством совместной разработки системы раннего оповещения о ракетных ударах и реализации проектов в сфере здравоохранения. Об этом заявил в среду постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан, выступая на посвященной украинской тематике спецсессии Генеральной Ассамблеи.

"Сейчас не время прекращать нашу помощь. Это как раз та приверженность, которую Израиль продемонстрировал на прошлой неделе визитом главы МИД на Украину, - сказал он. - Израиль остается твердо привержен продолжению нашей поддержки Украины и даже расширяет ее посредством передовых проектов в здравоохранении, гражданской инфраструктуре на Украине, а также помогает в разработке умной системы раннего оповещения для спасения жизней от ракетных атак".

По словам дипломата, его страна проводит лечение в своих больницах онкобольных детей с Украины и помогает с протезированием раненым военным.