"Рособоронэкспорт": проекты РФ по ВТС на Ближнем Востоке сконцентрированы на обслуживании

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 23 февраля. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока обладают большим количеством российской военной техники, поэтому проекты РФ в области военно-технического сотрудничества (ВТС) в регионе сконцентрированы на ее послепродажном обслуживании. Об этом ТАСС в кулуарах международной выставки IDEX 2023 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня в основном акцент на послепродажном обслуживании. Российской техники в этом регионе достаточно много: ее надо сегодня эксплуатировать, модернизировать, содержать правильно. Поэтому здесь эффект жизненного цикла достаточно высоко поднят. Все наши субъекты ВТС здесь: "Уралвагонзавод", корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и "Национальная авиационно-сервисная компания", которая должна предоставлять услуги по сервису самолетных и вертолетных двигательных комплексов. Для них это большой рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективных проектах военно-технического сотрудничества России в регионе.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.