Грузия поддержала подготовленный Украиной проект резолюции ГА ООН

Глава МИД страны Илья Дарчиашвили заявил, что этот документ "посылает четкий сигнал в защиту принципов суверенитета и территориальной целостности"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Грузия поддерживает проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, основанный на выдвинутой Украиной "формуле мира". Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, выступая на спецсессии ГА ООН по Украине.

"Позвольте мне использовать эту возможность для того, чтобы заявить о решительной поддержке Грузией представленного нам проекта резолюции, который еще раз посылает четкий сигнал в защиту основных принципов этой организации - принципов суверенитета и территориальной целостности", - заявил Дарчиашвили.

Министр также подчеркнул, что представленная Украиной "формула мира", которую поддерживает, по его словам, Грузия, "выходит за рамки восстановления мира и территориальной целостности Украины и имеет более всеобъемлющую цель защиты основных ценностей ООН".

Проект резолюции с осуждением действий России на Украине, а также предложениями по мирному урегулированию, как ожидается, будет вынесен на голосование в ГА ООН к годовщине начала специальной военной операции. Ранее Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов.

Незадолго до начала сессии на сайте ООН были опубликованы предложенные Белоруссией поправки к проекту резолюции. Минск предлагает изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Россию и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины. Кроме того, поправки содержат призыв к мирному урегулированию путем переговоров и запрет на поставки оружия Киеву.

Проект западной резолюции по Украине остается антироссийским и вредоносным, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине. Россия призывает поддержать предложенные Белоруссией поправки, а если они не пройдут, то голосовать против этого проекта, подчеркнул он.