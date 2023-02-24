Войти
ТАСС

Грузия поддержала подготовленный Украиной проект резолюции ГА ООН

144
0
0
Флаг Грузии
Флаг Грузии.
Источник изображения: © Григорий Сысоев

Глава МИД страны Илья Дарчиашвили заявил, что этот документ "посылает четкий сигнал в защиту принципов суверенитета и территориальной целостности"

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Грузия поддерживает проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, основанный на выдвинутой Украиной "формуле мира". Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, выступая на спецсессии ГА ООН по Украине.

"Позвольте мне использовать эту возможность для того, чтобы заявить о решительной поддержке Грузией представленного нам проекта резолюции, который еще раз посылает четкий сигнал в защиту основных принципов этой организации - принципов суверенитета и территориальной целостности", - заявил Дарчиашвили.

Министр также подчеркнул, что представленная Украиной "формула мира", которую поддерживает, по его словам, Грузия, "выходит за рамки восстановления мира и территориальной целостности Украины и имеет более всеобъемлющую цель защиты основных ценностей ООН".

Проект резолюции с осуждением действий России на Украине, а также предложениями по мирному урегулированию, как ожидается, будет вынесен на голосование в ГА ООН к годовщине начала специальной военной операции. Ранее Зеленский на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов.

Незадолго до начала сессии на сайте ООН были опубликованы предложенные Белоруссией поправки к проекту резолюции. Минск предлагает изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Россию и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины. Кроме того, поправки содержат призыв к мирному урегулированию путем переговоров и запрет на поставки оружия Киеву.

Проект западной резолюции по Украине остается антироссийским и вредоносным, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине. Россия призывает поддержать предложенные Белоруссией поправки, а если они не пройдут, то голосовать против этого проекта, подчеркнул он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Грузия
Россия
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
22.07.2022
Брюссель напрашивается на глобальную войну
02.05.2022
Дичь в международных масштабах
18.11.2021
The Telegraph (Великобритания): Украине нужны не одеяла — ей нужно оружие
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
05.02.2021
Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
14.11.2017
Хватит всем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева