Госдеп заявил о скрытой поддержке КНР России

При этом Китай публично выставляет себя сторонником мира на Украине, считает помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Китайские власти открыто заявляют о поддержке мира на Украине, но тайно оказывают помощь России в проведении специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил в среду помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк на брифинге для иностранных журналистов.

Его попросили прокомментировать гипотетическое оказание Пекином военной помощи Москве. "Я думаю, Китай, к сожалению, пытается выполнить две задачи одновременно. На публике Китай пытается представить себя сторонником мира", - сказал дипломат. По его версии, "в частном порядке Китай продолжает помогать России" в проведении СВО и "вплотную приближается к потенциальной передаче летальной (военной - прим. ТАСС) помощи". "Я думаю, что слова Китая воспринимались бы более серьезно, если бы он отказался от поддержки России, это прямо противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности", - утверждал Критенбринк.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен "предупредил Китай о последствиях, если Китай будет оказывать материальную поддержку России [в рамках СВО] или помощь в систематическом уклонении от санкций". "Мы глубоко обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной помощи России в ее агрессии против Украины. И мы ясно дали понять Китаю, что предоставление летального оружия России для применения на Украине, систематическая помощь в обходе санкций приведут к реальным последствиям в наших отношениях с КНР и, вероятно, в отношениях КНР с другими странами", - добавил помощник руководителя Госдепартамента.

По его мнению, Пекин "понимает, чем грозит работа по оказанию материальной поддержки" СВО. "Мы также ясно дали понять, что без промедления будем преследовать китайские компании или отдельных лиц, которые нарушают американский санкционный режим, и мы, конечно, внимательно следим за этими потенциальными нарушениями", - сказал Критенбринк.

Комментируя утверждения Блинкена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил во вторник, что американская сторона любит называть себя защитницей мира, однако на деле наживается за счет поставок вооружений Украине. По его словам, Вашингтон является крупнейшим поставщиком оружия Киеву.