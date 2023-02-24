В Минобороны Великобритании разъяснили причины отказа поставлять истребители на Украину

Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи отметил, что Великобритания не хочет отправлять своих граждан в зону боевых действий, чтобы обслуживать самолеты

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Великобритания не собирается передавать истребители Украине в ближайшее время, поскольку не желает рисковать попаданием секретных производственных технологий в руки российских экспертов и не хочет отправлять своих граждан в зону боевых действий для обслуживания самолетов. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи на брифинге для иностранных журналистов.

"Передача самолетов - это большое дело. <...> Логистика, топливо, ремонт, инженерные работы, авионика и зачастую засекреченный блок обеспечения боевого применения в соответствии со стандартами самолетов НАТО - все это требует значительных усилий и экспертизы непосредственно на земле, на аэродроме. А это бы означало отправку людей на Украину, - сказал он. - Вы не можете просто передать истребители третьего и четвертого поколений инженерам, у которых нет опыта работы с ними, и ожидать, что они будут участвовать более чем в одном вылете".

Комментируя объявление британских властей об обучении украинских летчиков управлению истребителями НАТО, Хиппи подчеркнул, что этот шаг не обязательно предполагает поставки самих самолетов на Украину в ближайший период.

"Решение по подготовке пилотов было принято потому, что из дискуссий о состоянии украинских ВВС стало ясно, что количество оставшихся у них самолетов не соответствует числу боевых пилотов, которые есть у них. Поэтому у боевых пилотов, коих в избытке, есть возможность выехать с Украины и начать обучение на других самолетах в преддверии поставок натовских самолетов в мирное послевоенное время", - отметил чиновник.

Хиппи уточнил, что украинские летчики будут обучаться в Великобритании управлению истребителями Eurofighter Typhoon. Он отдельно остановился на том, что правительство королевства полностью не исключает возможность поставок истребителей Украине в ближайшие месяцы, однако сейчас подобных планов нет.

8 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не намерен передавать Украине истребители в ближайшее время.