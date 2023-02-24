Орбан: Россию нельзя загонять в угол, поскольку она является ядерной державой

Премьер-министр Венгрии считает, что в конфликте на Украине не может быть победителя

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Россия является ядерной державой, поэтому ее нельзя загонять в угол, а в вооруженном конфликте на Украине не может быть победителя. Как сообщила в среду вечером газета Magyar Nemzet, такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в преддверии весенней сессии парламента.

По сведениям издания, самая важная часть выступления главы правительства была посвящена ситуации на Украине. По словам Орбана, Венгрия не занимает чью-либо сторону в продолжающемся там конфликте и считает, что в нем "не может быть победителя". "Россия не может победить, потому что весь западный мир встал на сторону Украины, - утверждал премьер. - Но Россия - ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне".

Орбан подтвердил, что в подходе к украинским событиям Будапешт будет руководствоваться интересами собственной безопасности и видит свою задачу в том, чтобы не втягиваться в конфликт. По его словам, "национальные интересы по-прежнему требуют, чтобы Венгрия оставалась в стороне от этой войны". "Мы не будем поставлять оружие и не станем присоединяться ни к какой военной коалиции", - заверил премьер. В то же время он подчеркнул, что Будапешт выступает за скорейшее прекращение военных действий и начало мирных переговоров.

Орбан сообщил, что такой курс был подтвержден недавно на выездном трехдневном заседании правительства в Шопроне. Он отметил, что там обсуждался вопрос о том, нужно ли Венгрии менять свой подход к конфликту на Украине, и было решено, что делать этого не стоит.