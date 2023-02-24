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ТАСС

Россия предупредила об эскалации конфликта в случае поставок вооружений Украине

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что возобновление переговоров зависит от готовности Киева и Запада "к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Поставки странами Запада вооружения киевскому режиму будут неминуемо приводить к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В настоящее время возобновление переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий", - отметил замминистра. "В связи с этим рекомендовали бы нашим партнерам переориентировать свои усилия на адресную работу с Киевом, а также США и другими странами НАТО, которые продолжают расширять номенклатуру поставок вооружений, что неминуемо ведет к эскалации конфликта", - указал Галузин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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