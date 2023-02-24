Путин заявил о скором вхождении трех атомных подводных крейсеров в ВМФ

Путин: в ближайшие годы боевой состав ВМФ пополнят еще три атомных подводных крейсера

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100 процентов после принятия в ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр III", а еще три подобных крейсера пополнят флот в ближайшие годы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера "Император Александр третий", доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнять еще три крейсера данного проекта", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.