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ТАСС

Компания Eurenco возобновит производство пороха во Франции в объеме 1,2 тыс. тонн в год

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Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

По словам министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, решение, в частности, вызвано последствиями конфликта на Украине

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Французская компания Eurenco вернет производство пороха из Швеции на свой завод в Бержераке (юго-запад Франции). Об этом сообщил в среду министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на пресс-конференции в Париже.

"Мы приняли решение о переносе мощностей по производству пороха для снарядов крупного калибра в Бержерак в ближайшем будущем с целью производства 1,2 тыс. тонн пороха в год", - сказал министр.

По его словам, это решение, в частности, вызвано последствиями конфликта на Украине.

В свою очередь глава Eurenco Тьерри Франку сообщил, что "компания располагает портфелем заказов до 2027 года". Ввод в эксплуатацию завода во французском Бержераке запланирован на первую половину 2025 года. "1,2 тыс. тонн пороха позволит выпускать 500 тыс. модульных метательных зарядов для 95 тыс. выстрелов", - сказал Франку.

Из этого числа, как добавил французский министр, "15 тыс. в год пойдет на нужды французской армии" в рамках закона о развитии национальной обороны до 2030 года, остальная часть предназначена для экспорта.

В конце января Лекорню сообщил, что власти Франции и Австралии договорились о совместном производстве снарядов калибра 155 мм для их поставки на Украину. Он отметил, что эти снаряды будут произведены в рамках партнерства промышленности двух стран. С французской стороны в партнерстве будет участвовать производитель вооружений и военной техники - компания Nexter. 

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Страны
Австpалия
Украина
Франция
Швеция
Компании
Nexter
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