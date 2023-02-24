Госдеп допустил возможность частичного восстановления связей с РФ при прекращении СВО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что санкции - это средства достижения цели

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов допускает возможность частичного восстановления российско-американских связей в случае прекращения РФ проведения специальной военной операции на Украине. Такую версию изложил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Санкции - это средства достижения цели", - ответил он на вопрос о готовности Вашингтона отменить антироссийские рестрикции в случае прекращения боевых действий на украинской территории.

По словам дипломата, "сейчас смысл этих санкций в том, чтобы наложить издержки на Россию" в связи с проведением спецоперации. Как утверждал Прайс, США "хотели бы иметь возможность постепенно возобновить отношения с российским народом, чтобы они в некотором роде напоминали то, какими были до этой агрессии".