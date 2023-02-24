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ТАСС

Массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" начнутся в 2023 году

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Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон
Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Их анонсировал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон" начнутся в 2023 году. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества.

"В этом году <…> начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сказал глава государства.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). 20 февраля 2019 года президент в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км.

24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" военному ведомству. 24 декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". Осенью 2021 года сообщалось о начале первых испытаний ракеты с подводного носителя - атомной подводной лодки "Северодвинск". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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