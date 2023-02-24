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ТАСС

Путин: РФ продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов "Кинжал"

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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Президент России сообщил об этом в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества.

"Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал", - сказал президент.

"Кинжал" - это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

Краткие характеристики ракетного комплекса "Кинжал" назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.

На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. 

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