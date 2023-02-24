"Сарматы" с тяжелой ракетой заступят на дежурство в 2023 году, заявил Путин

Путин: установки комплекса "Сармат" с тяжелой ракетой заступят на дежурство в 2023 году

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой в этом году заступают на боевое дежурство, серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" будет продолжено, также начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

"В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.