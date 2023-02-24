Сунак заверил Зеленского в решимости поставлять оружие Киеву

Премьер-министр Великобритании и президент Украины провели телефонный разговор

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Лондон тверд в решении поставлять Киеву необходимое вооружение. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Зеленским.

"Обсуждая оборудование, которое необходимо, чтобы помочь Украине защитить и улучшить свою позицию, премьер-министр сказал, что он тверд в своем решении гарантировать, что у Украины будут необходимые возможности, как сейчас, так и в будущем", - отмечается в заявлении.

При этом, как заметили на Даунинг-стрит, обе стороны согласились с тем, что "сейчас настал момент для Украины воспользоваться возможностью и осуществить реальный прогресс на поле боя". Также сообщается, что Сунак проинформировал Зеленского о своей поездке в Мюнхен на конференцию по безопасности.

19 января было объявлено, что новый пакет британской военной помощи Украине, помимо эскадрона из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных гаубиц AS90, будет включать бронированные ремонтно-эвакуационные машины, технику для расчистки минных полей и наведения понтонных мостов и десятки беспилотников для корректирования артиллерийского огня. Упоминается об отправке на Украину "сотен единиц бронированных и защищенных транспортных средств", 100 тыс. артиллерийских снарядов, а также сотен ракет, включая управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak, зенитных ракет среднего радиуса действия, а также 600 ракет Brimstone, предназначенных для поражения танков.

8 февраля перед встречей с президентом Украины в Лондоне Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.