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ТАСС

Сунак заверил Зеленского в решимости поставлять оружие Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне, Великобритания. 8 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Dan Kitwood

Премьер-министр Великобритании и президент Украины провели телефонный разговор

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Лондон тверд в решении поставлять Киеву необходимое вооружение. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Зеленским.

"Обсуждая оборудование, которое необходимо, чтобы помочь Украине защитить и улучшить свою позицию, премьер-министр сказал, что он тверд в своем решении гарантировать, что у Украины будут необходимые возможности, как сейчас, так и в будущем", - отмечается в заявлении.

При этом, как заметили на Даунинг-стрит, обе стороны согласились с тем, что "сейчас настал момент для Украины воспользоваться возможностью и осуществить реальный прогресс на поле боя". Также сообщается, что Сунак проинформировал Зеленского о своей поездке в Мюнхен на конференцию по безопасности.

19 января было объявлено, что новый пакет британской военной помощи Украине, помимо эскадрона из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных гаубиц AS90, будет включать бронированные ремонтно-эвакуационные машины, технику для расчистки минных полей и наведения понтонных мостов и десятки беспилотников для корректирования артиллерийского огня. Упоминается об отправке на Украину "сотен единиц бронированных и защищенных транспортных средств", 100 тыс. артиллерийских снарядов, а также сотен ракет, включая управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak, зенитных ракет среднего радиуса действия, а также 600 ракет Brimstone, предназначенных для поражения танков.

8 февраля перед встречей с президентом Украины в Лондоне Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
Challenger 2
GMLRS
Проекты
NATO
БПЛА
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