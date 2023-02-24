Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов в Александровском саду у Кремлевской стены в День защитника Отечества.

Президент России также сообщил, что особый акцент будет сделан на укреплении ядерного потенциала страны

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Войска будут насыщаться передовой техникой, промышленность быстро наращивает производство всей линейки вооружений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем защитника Отечества.

"Будем и дальше насыщать войска передовой техникой", - сказал Путин, пояснив, что речь идет о новых ударных системах, средствах разведки и связи, беспилотниках и артиллерийских комплексах. "Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил", - добавил глава государства.

Путин также заявил о том, что особый акцент будет сделан на укреплении ядерного потенциала страны.

"Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады", - сказал он.