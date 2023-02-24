США сообщили, что сохраняют открытыми каналы связи с Россией

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не станут обсуждать с РФ конфликт на Украине без участия Киева

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают каналы связи с Россией в открытом состоянии и приветствуют диалог с Москвой. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы точно поддерживаем каналы коммуникации: как вы недавно видели, Белый дом связался с Россией, чтобы предупредить их о визите президента [США Джо Байдена] в Киев. <...> Так что мы не закрыли каналы связи, мы приветствуем коммуникацию с Россией", - сказала она.

При этом, по словам Сингх, несмотря на открытые каналы связи, США не станут обсуждать с РФ конфликт на Украине без участия самого Киева.