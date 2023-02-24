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ТАСС

США сообщили, что сохраняют открытыми каналы связи с Россией

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Трефилов

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не станут обсуждать с РФ конфликт на Украине без участия Киева

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают каналы связи с Россией в открытом состоянии и приветствуют диалог с Москвой. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы точно поддерживаем каналы коммуникации: как вы недавно видели, Белый дом связался с Россией, чтобы предупредить их о визите президента [США Джо Байдена] в Киев. <...> Так что мы не закрыли каналы связи, мы приветствуем коммуникацию с Россией", - сказала она.

При этом, по словам Сингх, несмотря на открытые каналы связи, США не станут обсуждать с РФ конфликт на Украине без участия самого Киева. 

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Страны
Россия
США
Украина
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