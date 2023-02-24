Решение Путина по ядерному договору положит конец контролю вооружений

NYT: эксперты оценили решение Путина приостановить участие России в ДСНВ

Взаимные ядерные инспекции были прекращены из-за пандемии, а затем из-за вооруженного конфликта на Украине. Но сейчас гибнет последнее ядерное соглашение между Россией и США СНВ-3, а вместе с ним может погибнуть и контроль вооружений, пишет NYT.

Дэвид Сангер (David E. Sanger)

Когда президент Владимир Путин во вторник в конце своей 100-минутной речи заявил, что приостанавливает участие России в договоре СНВ-3, который является последним действующим соглашением о контроле над вооружениями между двумя крупнейшими ядерными державами, это стало очередным сигналом о том, что длившаяся несколько десятилетий и основанная на соглашениях эпоха контроля вооружений подходит к концу.

Путин подчеркнул, что не выходит из договора, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. После его выступления российское Министерство иностранных дел сделало заявление, что у Москвы нет намерений развертывать новые стратегические вооружения типа тех, что способны преодолевать континенты, и что она по-прежнему будет придерживаться оговоренных лимитов в 1 550 ядерных боезарядов. Это как минимум на несколько лет отсрочило угрозу новой гонки вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами.

Но сегодня остается все меньше шансов на то, что Россия и США в условиях ожесточенного вооруженного конфликта на Украине и резких взаимных обвинений и упреков, каких мир не слышал на протяжении десятилетий, смогут провести переговоры о новом договоре, и тем более подписать его. Путин объявил, что больше не станет пускать американских инспекторов для проверки исполнения договора. Тем самым он в очередной раз четко указал на то, что считает российский ядерный арсенал важнейшим элементом силы и влияния в момент, когда Москва пытается возобновить неудавшиеся попытки взять под свой контроль страну, чье право на существование в качестве независимого государства он отказывается признавать.

Он отступает от исполнения договора СНВ-3 в критический момент. Китай четко дал понять, что полон решимости создать арсенал, не уступающий американскому и российскому. Зарубежные инспекторы нашли новые доказательства того, что Иран добивается больших успехов в создании оружейного ядерного топлива. Северная Корея в эти выходные проводила испытания своих межконтинентальных баллистических ракет. Все говорит о том, что мир стоит на пороге новой эпохи ядерного противостояния.

Путин говорил так, словно ему давно уже надоел контроль вооружений, и он покончил с ним после приостановки инспекций из-за пандемии, а затем и из-за усиления конфронтации с США и НАТО.

Если такое отношение сохранится, тот, кто будет занимать Овальный кабинет через тысячу с небольшим дней, когда закончится срок действия СНВ-3, окажется в новом мире. На первый взгляд, он будет очень похож на мир полувековой давности, когда гонка вооружений шла полным ходом, а страны могли принимать на вооружение столько ядерного оружия, сколько им хотелось.

Это напоминает нам о том, насколько хрупки остатки ограничений ядерного оружия во всем мире спустя 14 лет после памятной речи президента Барака Обамы в Праге, где он призвал все страны стремиться к "миру без ядерного оружия". Обама тогда признал, что может не дожить до такого момента, однако какое-то время казалось, что ведущие ядерные державы встали на путь сокращения своих ядерных арсеналов и будут меньше полагаться на ядерное оружие в вопросах обороны и сдерживания.

Но то время прошло, и оно вряд ли вернется в обозримом будущем.

"Когда Россия нарушает соглашения, Китай наращивает вооружения, Северная Корея проводит испытания ракет, а Иран близок к созданию оружейного урана, это очень плохо для ядерной стабильности и сдержанности", - сказал научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джон Вульфсталь (Jon Wolfsthal), также работающий в организации Global Zero, которая борется за запрещение ядерного оружия.

Вульфсталь работал у Байдена, когда тот был вице-президентом, а потом у Обамы в Совете национальной безопасности, занимаясь вопросами контроля вооружений. Он опасается, что заявление Путина, больше похожее на политическую декларацию, чем на военную, приведет к усилению требований к США увеличить свой ядерный арсенал, дабы составить конкуренцию России, а Китаю показать, что он нас не догонит.

Исполнение договора СНВ-3 было под угрозой еще до того, как Путин сделал свое заявление. Госдепартамент в прошлом месяце объявил, что русские не выполняют его положения. Но во вторник российский руководитель ясно дал понять, что Соединенные Штаты могут теперь забыть про инспектирование российских ядерных объектов, которое являлось главной составляющей проверки исполнения договора.

Естественно, Путин сказал, что американцы своими действиями вынудили его принять такое решение. "Они хотят нанести нам "стратегическое поражение", - сказал он, воспользовавшись фразой, которую часто используют американские официальные лица, говоря о желательном для них исходе российско-украинского вооруженного конфликта, - и в то же время лезут на наши ядерные объекты".

Путин также отметил, что украинцы уже применяли беспилотники для нанесения ударов по базам стратегической авиации на территории России, где размещаются бомбардировщики, способные доставлять к цели ядерное оружие. (Такие нападения действительно были, но особого урона они не нанесли.)

Он сказал, что не собирается позволять инспекторам проверять ядерные объекты, поскольку те могут передать информацию украинцам для нанесения новых ударов.

"Это театр абсурда какой-то, - заявил Путин. - Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации".

Все это не очень сильно меняет сложившуюся ситуацию. Инспекции на ядерных объектах были временно прекращены в связи с пандемией. В тот период инспекторы не могли попасть ни на российские, ни на американские объекты.

Но в прошлом году, когда запреты на поездки были сняты, русские нашли другие причины, чтобы отказать в проведении инспекций. Они заявили, а Путин повторил это во вторник, что Соединенные Штаты тоже не выполняют требования по инспектированию (американские представители несколько месяцев назад заявили, что решили все проблемы доступа и пустят российских инспекторов, если и их инспекторы получат разрешение на проверки.)

Соединенные Штаты видят многое из российского арсенала, в основном благодаря спутникам, которые отслеживают перемещения российских ядерных сил. Но существует и более глубокая обеспокоенность. Согласно условиям договора СНВ-3, подписанного при Обаме, продлить его можно только один раз. Но это уже было сделано в первый месяц президентства Байдена, когда соглашение продлили на пять лет.

Это значит, что надо будет составлять совершенно новый договор. Американские руководители утверждают, что хотят это сделать, однако сейчас все труднее представить, что это может произойти в ближайшие три года.

Причин тому множество. Во-первых, две страны практически не общаются. Переговоры о стратегической стабильности, о которых Байден и Путин договорились в июне 2021 года, на своей единственной встрече с глазу на глаз в качестве президентов, начались с многообещающего диалога.

Стороны договорились провести переговоры о традиционном контроле вооружений и о том, что делать с новым оружием, в том числе, с новыми ядерными устройствами, разрабатываемыми в России. Русские, в свою очередь, хотят наложить ограничения на то, что Соединенные Штаты называют "модернизацией" своего оружия. Но все эти дискуссии даже не начинались. Переговоры прекратили, когда начались военные действия на Украине.

Во-вторых, доверие между двумя странами фактически на нуле. Путин и Байден не разговаривали напрямую больше года. За это время Байден успел назвать российского лидера военным преступником, а Путин назвал американского президента агрессором на Украине. В частном порядке американские официальные представители признаются, что даже если они проведут переговоры и подготовят договор, нет никаких шансов на то, что сенат в нынешних условиях его ратифицирует.

В-третьих, договор СНВ-3 в его нынешнем виде не охватывает ядерное оружие, вызывающее наибольшую тревогу у мира, когда происходят такие конфликты, как на Украине. Это тактическое ядерное оружие, которое Путин время от времени обещает использовать против вооруженных сил Украины. У России примерно две тысячи единиц такого оружия, а у США несколько сотен.

И наконец, новый договор, заключенный только между Москвой и Вашингтоном, теперь уже не имеет смысла, считают многие военные эксперты. По оценкам Пентагона, у Китая, быстро увеличивающего свой арсенал, в ближайшие 10-12 лет появится полторы тысячи единиц ядерного оружия, и он догонит численно американский и российский арсеналы. Таким образом, договор по контролю над вооружениями, в котором не будет участвовать одна из трех крупнейших ядерных держав, будет практически бесполезен. А Китай пока не проявляет никакого интереса к вступлению в переговорный процесс (если у него вообще был такой интерес).

Тем не менее, госсекретарь Энтони Блинкен сказал во вторник после выступления Путина, что он готов к переговорам о новом договоре, потому что он "явно в интересах безопасности нашей страны и в интересах безопасности России".

Заявление Путина, добавил Блинкен, "крайне неудачное и безответственное". Вместе с тем, госсекретарь отметил, что США не откажутся от исполнения договора, как бы ни поступила Россия.

"Думаю, нам важно поступать ответственно в этой области, - сказал он. – Этого ждет от нас весь остальной мир".

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Комментарии читателей:

Unreceivedogma

Господи, какая банальность. Запад знал все красные линии и слепые зоны Путина, и устроил ему западню. Путин в нее попался. Его страна теряет тысячи солдат и горы оружия. А мы ничего не теряем, наш военно-промышленный комплекс опустошает арсеналы, чтобы можно было потребовать от американского налогоплательщика еще больше денег на производство оружия.

No War But Class War

Америка должна показывать путь к миру, а она вместо этого накачивает нестабильный регион оружием. К сожалению, военный конфликт - это рэкет. Это рэкет, обогащающий многих, и поэтому ее никто не остановит.

Sarah I

Мое мнение будет непопулярно. Нам надо прекратить слепо поставлять оружие на Украину. Путин нестабилен, его загнали в угол, и возможно, он смертельно болен какой-то тщательно скрываемой болезнью. Теперь Китай может начать поставлять России оружие. Риск ядерной войны сегодня вполне реален, реальнее, чем за многие десятилетия.

США должны содействовать дипломатическим переговорам, чтобы покончить с этим конфликтом, а они его только разжигают.

Max

Последние меры предосторожности и гарантии устранены, и сейчас уровень ядерной угрозы выше, чем во время холодной войны. Что-то здесь не работает.

Jason

Байден и его воинствующие либералы делают мир еще опаснее. Какова их цель? Свергнуть Путина. Посмотрите на страны, где он помогал свергать лидеров. Многие стали еще нестабильнее, чем раньше. Афганистан, Ирак. А они все бьют себя в грудь. Блинкен, Байден, Нуланд. Они делают мир еще опаснее.

Pal

Хватит военной эскалации. Ядерная война с Россией уничтожит нашу планету. А ради чего? Кто возьмет Бахмут? Будет слишком поздно, когда начнут падать бомбы. А мы все ближе к этому.

Meir Stieglitz

А теперь анализ американских действий. В июне 2002 года США вышли из Договора по ПРО, обеспечивавшего стабильность сдерживания. Вышли без каких-либо причин и объяснений. Потом Буш начал развертывать ПРО. Одной из формальных причин выхода стала надвигающаяся иранская ядерная угроза (ее сфабриковали, а потом использовали, чтобы обосновать развертывание инфраструктуры ПРО вблизи российских границ, вот так).

В мае 2018 года США аннулировали иранскую ядерную сделку СВДП, лучшее соглашение о контроле ядерного оружия с Ираном. Причина? Просто Трамп хотел показать, что "да, он может", когда его стал подначивать Нетаньяху. В мае 2020 года администрации Трампа показалось, что надо бы уведомить всех о выходе из Договора по открытому небу, который оказывал стабилизирующее воздействие на ситуацию со сдерживанием. В августе 2019 года администрация Трампа аннулировала договор РСМД, предложенный Горбачевым и поддержанный Рейганом и Бушем. Это был краеугольный камень ядерной стабильности в Европе и предвестник горбачевского процесса сокращения ядерных вооружений, который спас человечество.

Между тем, администрация Обамы выделила 1,25 триллиона долларов на "ядерную модернизацию" по той простой причине, что это могло принести пользу демократам на выборах.

А теперь Блинкен думает: "Мы должны поступать ответственно в этой области. Этого ждет от нас весь остальной мир". Вопли на пороге всеобщей гибели. И занавес.