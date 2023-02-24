Гутерриш считает мрачными перспективы мира на Украине

Генеральный секретарь ООН заявил, что "украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир"

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал перспективы мира на Украине мрачными.

"Война - это не решение. Жители Украины испытывают огромные страдания. Украинцам, россиянам и жителям других стран нужен мир. Хотя перспективы мира сегодня остаются мрачными, мы знаем, что полноценный, устойчивый мир должен быть основан на международном праве и Уставе ООН", - сказал он, выступая в среду на открытии спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Как заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинские власти в качестве мирных инициатив выдвигают ультиматумы, требуя от России уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, сложить оружие, выплатить репарации и пойти под трибунал. Она указала, что на таких условиях разговор невозможен.