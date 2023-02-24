Британия начала восполнять запасы боеприпасов после передачи части имевшихся Украине

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес обратил внимание на важность "стимулирования цепочек поставок" для британских военных нужд

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания на фоне передачи имеющихся артиллерийских боеприпасов и различных вооружений Украине начала размещать заказы на их восполнение. Об этом в среду заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы составили контракты. <...> Мы уже начали получать некоторые [из вооружений] для наших собственных запасов, а также частично для Украины, - сказал он в интервью агентству Reuters после посещения пункта подготовки украинских танкистов на юго-западе Англии. - Мы начали размещать эти заказы в течение последних 10 месяцев, и это разогревает производственные линии". В этой связи Уоллес обратил внимание на важность "стимулирования цепочек поставок" для британских военных нужд.