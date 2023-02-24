Чехия оказала военную помощь Украине на €1,68 млрд

Чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что его страна направила на Украину 89 танков, 226 боевых и бронированных машин, 38 гаубиц

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чехия направила на Украину военную помощь на общую сумму около 40 млрд крон (примерно €1,68 млрд). Об этом сообщил в среду журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала, принимавший участие во встрече глав государств и правительств стран "Бухарестской девятки" с президентом США Джо Байденом в Варшаве.

"Военная помощь была оказана на общую сумму около 40 млрд крон", - сказал Фиала. По линии чешского правительства она была передана на сумму 10 млрд крон (около €421 млн). Еще на 30 млрд крон (€1,26 млрд) ее послали оборонные предприятия республики.

"На Украину мы направили 89 танков, 226 боевых и бронированных машин, 38 гаубиц. Примерно одна треть этой техники находилась на армейских складах, откуда было направлено и шесть систем противовоздушной обороны", - сказал премьер.

Чехия, как отметил политик, одной из первых стран приступила после 24 февраля 2022 года к оказанию военной помощи Украине.