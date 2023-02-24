В Нагорном Карабахе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня

В Минобороны РФ сообщили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Три нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки зафиксированы в Мардакертском и Шушинском районах на территории Нагорного Карабаха. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Шушинском районах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что по этим фактам командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

"Российскими миротворцами продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт - Горис", - отметили в Минобороны России.

Также в ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.