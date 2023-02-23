Президент Литвы призвал США разместить РСЗО HIMARS и боевые вертолеты в Прибалтике

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США стоит разместить в странах Прибалтики реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и другое вооружение. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, который отметил, что озвучил это предложение президенту США Джо Байдену во время встречи в Варшаве.

По мнению Науседы, США могли бы разместить в балтийских республиках на ротационной основе РСЗО HIMARS, боевые вертолеты, а также системы воздушного наблюдения. Литовский президент отметил, что собственных средств для покупки такой военной техники у республик Прибалтики нет. Но данный вопрос решаем, если размещать в регионе американское вооружение.

Науседа подчеркивает, что появление в Прибалтике американских РСЗО HIMARS позволило бы значительно усилить обороноспособность восточного фланга НАТО. Во время встречи американского президента Байдена с лидерами стран так называемой «Бухарестской девятки» в Варшаве как раз и обсуждались вопросы обеспечения обороны союзников США в Восточной Европе.

Однако на страны Североатлантического альянса никто из их восточных соседей нападать не собирается. Поэтому можно предположить, что предложение о размещении вооружений маскирует агрессивные цели США и ряда других стран НАТО по превращению республик Прибалтики, а также Польши, в плацдармы для возможных наступательных действий против России и Белоруссии.

Кстати, ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что Польша и страны Прибалтики в последнее время наращивают именно ударно-наступательные возможности своих армий. К ним и относятся те же боевые вертолеты или РСЗО HIMARS, которые с территории прибалтийских стран могут представлять существенную угрозу для западных и северо-западных регионов России, а также для Белоруссии.