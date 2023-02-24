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ТАСС

Маск обвинил заместителя госсекретаря США в эскалации конфликта на Украине

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Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск
Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Виктория Нуланд ранее заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по расположенным в Крыму военным объектам

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в стремлении к эскалации конфликта на Украине.

"Никто не разжигает этот конфликт [на Украине] сильнее Нуланд", - написал он в среду в Twitter.

Ранее Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. "Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это", - сказала дипломат.

В свою очередь во вторник бывший президент США Дональд Трамп обвинил Нуланд в стремлении "затолкать" Украину в НАТО. "На протяжении десятилетий у нас были одни и те же люди, например Виктория Нуланд, одержимые тем, чтобы затолкать Украину в НАТО", - подчеркнул он в видеообращении в своей соцсети Truth Social. 

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Илон Маск
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