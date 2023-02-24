В ОАЭ российский вертолет назвали самой большой неожиданностью

На международной выставке вооружений International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, проходящей с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), российский многоцелевой гражданский вертолет Ка-62 назвали самым неожиданным экспонатом года. Об этом со ссылкой на распространяемое на мероприятии издание Show Business пишет ТАСС.

В публикации отмечается, что самой большой неожиданностью года российский вертолет стал из-за того, что ранее сообщалось о приостановке работ над этим летательным аппаратом, спроектированным для западных компаний и имевшим высокую долю иностранных комплектующих, поставки которых в настоящее время невозможны.

В ноябре глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что расширенная сертификация вертолета Ка-62 прекратилась из-за проблем с импортозамещением, поскольку в конструкции машины слишком много иностранных деталей, поставки которых больше не ведутся. По словам директора по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Игоря Паньшина, Ка-62 на 60 процентов зависит от импортных комплектующих.

В мае 2022 года генеральный конструктор «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Всеволод Елисеев сообщил о начале стендовых испытаний турбовального двигателя ВК-1600В для перспективного вертолета Ка-62. Российский силовой агрегат должен заменить на летательном аппарате французский Turbomeca Ardiden 3G.