Войти
Lenta.ru

В ОАЭ российский вертолет назвали самой большой неожиданностью

148
0
0
Многоцелевой вертолет среднего класса Ка-62
Многоцелевой вертолет среднего класса Ка-62.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

На международной выставке вооружений International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, проходящей с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), российский многоцелевой гражданский вертолет Ка-62 назвали самым неожиданным экспонатом года. Об этом со ссылкой на распространяемое на мероприятии издание Show Business пишет ТАСС.

В публикации отмечается, что самой большой неожиданностью года российский вертолет стал из-за того, что ранее сообщалось о приостановке работ над этим летательным аппаратом, спроектированным для западных компаний и имевшим высокую долю иностранных комплектующих, поставки которых в настоящее время невозможны.

В ноябре глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что расширенная сертификация вертолета Ка-62 прекратилась из-за проблем с импортозамещением, поскольку в конструкции машины слишком много иностранных деталей, поставки которых больше не ведутся. По словам директора по продажам гражданской вертолетной техники холдинга «Вертолеты России» Игоря Паньшина, Ка-62 на 60 процентов зависит от импортных комплектующих.

В мае 2022 года генеральный конструктор «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Всеволод Елисеев сообщил о начале стендовых испытаний турбовального двигателя ВК-1600В для перспективного вертолета Ка-62. Российский силовой агрегат должен заменить на летательном аппарате французский Turbomeca Ardiden 3G.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
Компании
Safran
Вертолеты России
ОДК УК
Похожие новости
23.07.2021
Авиапром начинает большую шахматную партию
25.05.2016
"Вертолеты России" продолжают взлет
27.05.2014
Один в оборонке не воин
15.05.2012
В 5-й Международной выставке вертолетной индустрии примут участие более 200 компаний из 18 стран
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
28.05.2009
Россия вертолетная
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева