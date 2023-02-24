Польше стали больше доверять на Западе. Но не до конца

PS: Польша стала лидером в разработке мер наказания России. Но Запад все равно недоволен

Правительства стран бывшего советского блока теперь пользуются значительным влиянием в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне, особенно в вопросах разработки мер наказания России, пишет Project Syndicate. В этом отношении автор статьи особо отмечает "заслуги" Польши. Но в том, что касается "демократических ценностей" внутри страны, претензий к ней много.

Соня Музыкарова (Soňa Muzikárová)

Братислава — Российская спецоперация против Украины меняет европейскую политику. Страны бывшего советского блока в Центральной и Восточной Европе (сегодня все они являются членами Евросоюза и НАТО) оказались одной из главных сил, которые определяют стратегию Запада по защите Украины в качестве независимого национального государства. И ни одна из них не сделала так много, как Польша.

Когда прошлой осенью дискуссии по поводу введения потолка цен на морские поставки нефти из России зашли в тупик, Америка добивалась именно от Польши, Литвы и Эстонии выхода из этого тупика. Правительства этих стран упорно требовали введения более низкого потолка цен ($30 за баррель), чтобы сильнее сократить нефтяные доходы Кремля. А в начале этого года чиновники министерства финансов США обратились именно к Латвии, Литве, Эстонии и Польше, чтобы выяснить, с каким максимальным ценовым уровнем они согласятся при введении нового потолка цен на российские нефтепродукты.

До начала военных действий на Украине Польшу и страны Балтии часто изображали иррационально непреклонными в вопросах отношений с Россией. Эти страны помнят о российском империализме, оккупации, угнетении, и поэтому они давно демонстрируют "реализм в отношении России", который резко контрастировал с прагматичной, ориентированной на экономику позицией Германии и Франции.

Эти расхождения во взглядах сохранялись вплоть до полномасштабного вторжения, начатого Россией в феврале прошлого года. Американская разведка представила убедительные доказательства, что президент России Владимир Путин собирается применить армию, но правительства большинства других стран Запад продолжали настаивать, что такой шаг является "иррациональным" и, следовательно, "невероятным". Напротив, Польша и страны Балтии сочли эти сообщения правдивыми и стали готовиться к худшему.

Спустя год их стратегические позиции превратились в новый западный стандарт. Правительства стран Центральной и Восточной Европы теперь пользуются значительным влиянием в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне, особенно в вопросах разработки мер наказания России. Некоторые из них демонстрируют непоколебимую решимость, в то время как их более крупные и более сильные соседи по ЕС предпринимают вялые усилия без особого энтузиазма.

Например, Польша предоставила больше военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, чем большинство других стран Запада. Она приняла 1,5 миллиона украинских беженцев (больше, чем любая другая страна) и увеличила в этом году оборонные расходы до рекордных 3% ВВП, благодаря чему польская армия может стать лучшей в Европе.

Да, не все страны Центральной и Восточной Европы оказались в одной лодке. Прежде всего, Венгрия, бывший "антилиберальный" союзник Польши, заняла открыто пророссийскую позицию. Она ведёт пропаганду против ЕС, устраивает обструкцию санкциям против России, и поэтому превратилась в одну из главных проблем для ЕС в целом и для соседних стран по Вишеградской группе (в которую также входят Чешская республика, Польша и Словакия). Когда-то Польша и Венгрия шли нога в ногу, отказываясь соглашаться с ЕС по таким вопросам, как миграция и верховенство закона. Но сейчас они оказались в противоположных углах ринга.

Такое развитие событий ставит Вишеградскую группу в трудное положение. Среди стран мира Чехия и Словакия занимают лидирующие позиции по размерам двусторонней помощи (в виде доли своего ВВП), предоставляемой Украине. Они демонстрируют солидарность с Украиной, принимая сотни тысяч украинских беженцев и поставляя этой стране тяжёлое вооружение. Кроме того, Словакия воспользовалась ролью председателя в Вишеградской группе, чтобы "приглушить" внешнеполитические аспекты сотрудничества с Венгрией. Однако такую чёткую внешнеполитическую ориентацию можно было бы подкрепить согласованностью действий в других сферах, прежде всего, в сфере энергетической политики. В качестве примера здесь можно привести нефтяное эмбарго, введённое ЕС в прошлом году: Чехия, Венгрия и Словакия договорились об исключениях, которые позволили им продолжить импорт российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Хотя степень решимости некоторых стран Центральной и Восточной Европы остаётся неоднородной, Польша держится на высоте. Впрочем, чтобы действительно стать новой силой в Евросоюзе, ей нужно сделать больше для завоевания доверия правительств других западных стран. Для этого стране нужно избавляться от имиджа антилиберального попутчика Венгрии и решительно заняться устранением дефицита демократии у себя дома.

С тех пор как в 2015 году к власти пришла крайне правая популистская партия "Право и справедливость" (ПиС), репутация Польши резко ухудшилась. Когда-то Польша была примером экономического успеха в Евросоюзе, но теперь партнёры страны перестали воспринимать её как источник конструктивных предложений. Под руководством своего председателя Ярослава Качиньского партия ПиС лишила независимости судебную систему, подвергает нападкам независимые СМИ, ограничила возможности легальных абортов, прекратила финансировать из бюджета экстракорпоральное оплодотворение, преследует активистов ЛГБТ и защитников прав женщин (буквально прошлой осенью были открыты новые дела).

Проблема отступления Польши от демократии попала в центр внимания во время пандемии, когда страна вступила в противостоянии с Еврокомиссией из-за требования соблюдать принципы верховенства закона в качестве условия получения средств ЕС на постпандемическое восстановление. Сегодня правительство Польши проводит ограниченные реформы с целью получить предназначенные стране средства.

Если говорить о будущем, то можно надеяться, что влияние 73-летнего Качиньского будет уменьшаться, что позволит ПиС провести коррекцию политического имиджа. Многие считают премьер-министра Матеуша Моравецкого (бывшего банкира и бывшего экономического советника при премьер-министре Дональде Туске) более современным, компетентным и независимым (от Качиньского), чем его предшественники из партии ПиС. На всеобщих выборах осенью 2023 года у страны появится новый шанс для перезагрузки и возрождения демократических институтов.

Невозможно отрицать геостратегическую важность Польши, а её реакция на действия России улучшила её международное положение. Благодаря лидерам, понимающим нюансы и сложности отношений с Россией, она способна играть роль эффективного посредника, отстаивающего интересы Центральной и Восточной Европы в Брюсселе, а также интересы Европы в мире. Но чтобы к ней начали относиться серьёзно, Польша обязана защищать демократические ценности и свободы внутри страны с такой же решительностью, какую она демонстрирует, поддерживая Украину.

Мнения, выраженные в этой статье, не отражают мнение министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики.

Соня Музыкарова — политический экономист, является старшим советником заместителя министра иностранных дел Словацкой Республики. Бывший экономист ОЭСР и Европейского центрального банка.