Французы: если у России есть гиперзвук и "Посейдон", ей не нужен ДСНВ

Figaro: пошатнулся последний договор, который как-то связывает руки двум ядерным державам

Что принесет приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)? Таким вопросом задается Figaro и дает историю проблемы. Читатели реагируют со смесью испуга и иронии. А один напоминает: российские гиперзвуковые ракеты не ограничиваются старыми договорами.

Российский президент объявил во вторник, что Россия приостанавливает свое участие в соглашении New Start (западное название Договора о стратегических наступательных вооружениях — ДСНВ), призванном обеспечить ядерную безопасность. Путин также пригрозил, что Россия может продолжить испытания ядерного оружия, если США первыми возобновят такие испытания... Следует отметить: это не означает, что Россия выходит из соглашения.

ДСНВ — это последний договор, который еще связывает Россию и США, обладателей двух крупнейших арсеналов в мире. Он был подписан в Праге 8 апреля 2010 года Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он заменил старый договор СНВ-1, в свое время подписанный еще Горбачевым и Бушем-старшим, чей срок вышел еще 5 декабря 2009 года. Истек и договор об ограничении стратегических ядерных потенциалов, подписанный в 2002 году.

Договор ДСНВ ограничивает арсеналы двух стран — России и США, которые вдвоем имеют в своей собственности 90% мирового ядерного потенциала. Каждая сторона имеет право на 1550 боеголовок. Это было сокращением на 30% от предыдущего максимума, установленного в 2002 году. Количество носителей этих боеголовок, включая самолеты-бомбардировщики, также ограничивается 800 единицами. Договор предусматривает и взаимные инспекции ядерных объектов. В январе 2021 года, когда договор должен был истечь, Владимир Путин продлил его на пять лет, до 2026 года.

Комментарии читателей:

Tiesse Di Hoye

Безопасность с обеих сторон была гарантирована еще в 1990-е годы целой серией соглашений, но некоторые из них были отменены американцами сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Никакого повода так поступать с Россией у США не было: Путин тогда первым позвонил Джорджу Бушу-младшему, чтобы передать ему своё сочувствие и соболезнования россиян по поводу гибели американцев, ставших жертвами терроризма. В итоге американцы смогли использовали оставшуюся от русских инфраструктуру в Центральной Азии, чтобы начать наступление на исламистов.

И вот на фоне всего этого в 2002 году США выходят из договора о противоракетной обороне (ПРО), который лимитировал количество антиракет, создавая баланс страха между Москвой и Вашингтоном... А Трамп впоследствии очень горевал о заключении договора об ограничении договора об ограничении ракет средней дальности (РСМД), поскольку он не учитывал китайский ядерно-ракетный потенциал, а Китай не показал ни малейшего желания к этому договору присоединиться. В итоге РСМД тоже похерили.

Путин в итоге приостановил участие России в договоре об обычных вооружениях, так как американцы нарушили Основополагающий Акт об отношениях России и НАТО от 1997 года, разместив у границ России в Прибалтике и Польше по пять тысяч человек. Ну, и Трамп с Байденом угробили договор об "открытом небе", который давал возможность с неба контролировать — не накапливает ли та или иная страна войска в опасных точках...

Jean Cauchois

Россия совершенно законно требует для себя гарантий безопасности, причем четко определенных на переговорах. У Путина есть причины напомнить, что при нападениях на Югославию и Ливию Запад не соблюдал международное право... Тем не менее Путину будет трудно представить себя однозначно пострадавшей стороной, занимающейся самозащитой, этаким мучеником истории. США, хоть они и нарушили границы Югославии, не разрушили там так много населенных пунктов и их действия не привели к гибели более 100 тысяч человек.

Garance

И это вся устрашающая мощь России, которую нам грозились показать в годовщину начала боевых действий по всей Украине? А я-то думал, что нам покажут танки, стреляющие ядерными снарядами или еще что-то подобное... На данный момент как-то не страшно!

Gordo Garcia

Так русские хотя бы "распечатали" свои атомные бомбоубежища. А мы, французы, когда запахнет жареным, все отправимся в подземелья Елисейского дворца, мыкать горе с нашим "спасителем"-президентом.

Adam_Reith

С появлением у России ее самых современных вооружений (гиперзвуковые ракеты и подводные дроны с двигателями на атомной энергии и ядерными боеголовками) — вся эта система ПРО (противоракетная оборона США) становится устаревшей. А значит, и все эти договоры становятся России не нужны.