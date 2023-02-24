Войти
ИноСМИ

Французы: если у России есть гиперзвук и "Посейдон", ей не нужен ДСНВ

153
0
0
Репетиция динамического показа техники и вооружений в рамках форума Армия-2020
Репетиция динамического показа техники и вооружений в рамках форума Армия-2020.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Пивоваров

Figaro: пошатнулся последний договор, который как-то связывает руки двум ядерным державам

Что принесет приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)? Таким вопросом задается Figaro и дает историю проблемы. Читатели реагируют со смесью испуга и иронии. А один напоминает: российские гиперзвуковые ракеты не ограничиваются старыми договорами.

Российский президент объявил во вторник, что Россия приостанавливает свое участие в соглашении New Start (западное название Договора о стратегических наступательных вооружениях — ДСНВ), призванном обеспечить ядерную безопасность. Путин также пригрозил, что Россия может продолжить испытания ядерного оружия, если США первыми возобновят такие испытания... Следует отметить: это не означает, что Россия выходит из соглашения.

ДСНВ — это последний договор, который еще связывает Россию и США, обладателей двух крупнейших арсеналов в мире. Он был подписан в Праге 8 апреля 2010 года Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он заменил старый договор СНВ-1, в свое время подписанный еще Горбачевым и Бушем-старшим, чей срок вышел еще 5 декабря 2009 года. Истек и договор об ограничении стратегических ядерных потенциалов, подписанный в 2002 году.

Договор ДСНВ ограничивает арсеналы двух стран — России и США, которые вдвоем имеют в своей собственности 90% мирового ядерного потенциала. Каждая сторона имеет право на 1550 боеголовок. Это было сокращением на 30% от предыдущего максимума, установленного в 2002 году. Количество носителей этих боеголовок, включая самолеты-бомбардировщики, также ограничивается 800 единицами. Договор предусматривает и взаимные инспекции ядерных объектов. В январе 2021 года, когда договор должен был истечь, Владимир Путин продлил его на пять лет, до 2026 года.

Комментарии читателей:

Tiesse Di Hoye

Безопасность с обеих сторон была гарантирована еще в 1990-е годы целой серией соглашений, но некоторые из них были отменены американцами сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Никакого повода так поступать с Россией у США не было: Путин тогда первым позвонил Джорджу Бушу-младшему, чтобы передать ему своё сочувствие и соболезнования россиян по поводу гибели американцев, ставших жертвами терроризма. В итоге американцы смогли использовали оставшуюся от русских инфраструктуру в Центральной Азии, чтобы начать наступление на исламистов.

И вот на фоне всего этого в 2002 году США выходят из договора о противоракетной обороне (ПРО), который лимитировал количество антиракет, создавая баланс страха между Москвой и Вашингтоном... А Трамп впоследствии очень горевал о заключении договора об ограничении договора об ограничении ракет средней дальности (РСМД), поскольку он не учитывал китайский ядерно-ракетный потенциал, а Китай не показал ни малейшего желания к этому договору присоединиться. В итоге РСМД тоже похерили.

Путин в итоге приостановил участие России в договоре об обычных вооружениях, так как американцы нарушили Основополагающий Акт об отношениях России и НАТО от 1997 года, разместив у границ России в Прибалтике и Польше по пять тысяч человек. Ну, и Трамп с Байденом угробили договор об "открытом небе", который давал возможность с неба контролировать — не накапливает ли та или иная страна войска в опасных точках...

Jean Cauchois

Россия совершенно законно требует для себя гарантий безопасности, причем четко определенных на переговорах. У Путина есть причины напомнить, что при нападениях на Югославию и Ливию Запад не соблюдал международное право... Тем не менее Путину будет трудно представить себя однозначно пострадавшей стороной, занимающейся самозащитой, этаким мучеником истории. США, хоть они и нарушили границы Югославии, не разрушили там так много населенных пунктов и их действия не привели к гибели более 100 тысяч человек.

Garance

И это вся устрашающая мощь России, которую нам грозились показать в годовщину начала боевых действий по всей Украине? А я-то думал, что нам покажут танки, стреляющие ядерными снарядами или еще что-то подобное... На данный момент как-то не страшно!

Gordo Garcia

Так русские хотя бы "распечатали" свои атомные бомбоубежища. А мы, французы, когда запахнет жареным, все отправимся в подземелья Елисейского дворца, мыкать горе с нашим "спасителем"-президентом.

Adam_Reith

С появлением у России ее самых современных вооружений (гиперзвуковые ракеты и подводные дроны с двигателями на атомной энергии и ядерными боеголовками) — вся эта система ПРО (противоракетная оборона США) становится устаревшей. А значит, и все эти договоры становятся России не нужны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Ливия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Югославия
Персоны
Барак Обама
Буш Джордж
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
РСМД
СНВ-1
Ядерный щит
Похожие новости
17.05.2022
Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда
22.04.2021
Fronda (Польша): США не позволят России безнаказанно вторгнуться на Украину
09.04.2020
Стратегический тупик: почему Вашингтон не стремится продлить СНВ-3
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
01.06.2015
Страшилки с душком
19.11.2012
Стратегическая стабильность и ядерное разоружение в XXI веке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева