Запад всесторонне пробует на прочность белорусское миролюбие.

В конце прошлой недели пресс-служба министерства обороны Литвы сообщила о планируемом расширении военного полигона в Пабраде. Отмечается, что после модернизации он сможет принять до трех тысяч солдат НАТО и станет одним из самых современных в странах Балтии. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, Литва развивает инфраструктуру, обеспечивающую необходимые условия для присутствия в стране союзников по НАТО. «Это один из наших важнейших приоритетов, обеспечивающий безопасность страны и региона», — сказал Анушаускас.

Примечательно, что решение о расширении полигона и проведении его модернизации было принято после состоявшегося там в конце осени прошлого года «очередного» учения НАТО Iron Wolf 22. Участие в нём уже тогда, на старых «мощностях», приняли несколько тысяч военных и сотни единиц техники из десятка стран НАТО. Об этом в своё время написал «украинский военный информационный портал» Defence Express: «Отмечается, что в Литве проходят маневры Iron Wolf, в которых принимают участие около 3,5 тыс. военных и 700 единиц техники из 10 стран НАТО. Район маневров определен как Пабраде, расположенный всего в 10 км от границы с Беларусью к северо-востоку от Вильнюса».

По всей видимости, функционерам из НАТО очень понравился этот полигон, если они решили его укрупнить. Что-то подсказывает, что немаловажную роль при принятии такого решения сыграло его расположение – всего лишь в 10 километрах от Беларуси. Заслуживает внимания и тот факт, что для проведения ещё одного учения НАТО – Puma 22, только уже на территории Польши (которое, кстати, прошло одновременно с Iron Wolf 22 на одном учебном фоне), был выбран по такому же критерию полигон в районе Жешува. Он расположен всего в 70 километрах от украинского Львова.

Очевидно, что это не совпадение. Помимо того, что руководство альянса превратило череду учений ОВС НАТО в Польше и странах Балтии в перманентный процесс, оно стремится перенести ареал проведения манёвров как можно ближе к территориям возможной экспансии. Все слова всяких анушаускасов и столтенбергов о «важнейших приоритетах» и «безопасности стран и регионов» следует воспринимать, как словесный мусор, за которым они маскируют наращивание ударных группировок войск для силового давления на военно-политическое руководство Союзного государства России и Беларуси.

В данном контексте логичен вопрос, а что мы? Что делает союзное руководство в ответ?

Здесь можно вспомнить ряд заявлений президентов России и Беларуси об адекватном реагировании обеих стран на наращивание войск НАТО и расширение масштабов проводимых с ними учений вблизи границ Союзного государства. Можно вспомнить и развёрнутую на территории Беларуси региональную группировку войск. Сюда также следует отнести и прибытие в Беларусь российских ЗРС С-400, которые незамедлительно приступили к несению совместного боевого дежурства по ПВО.

Отдельного внимания заслуживает широкомасштабная внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Республики Беларусь, которая началась ещё 13 декабря прошлого года в соответствии с распоряжением президента Беларуси. В первую очередь проверке были подвергнуты воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования (части постоянной готовности). То есть те формирования, которые первыми приступят к решению задач по предназначению в случае обострения обстановки как на границах Беларуси, так и внутри страны.

Развитием темы служит также и поручение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании групп народного ополчения, отданное им 20 февраля на заседании Совета безопасности. «Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения – они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом», – сказал президент. Александр Лукашенко пояснил, что народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны, кроме того, в определённых случаях отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение. «Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли», – сказал Лукашенко.

Следует заметить, что военно-политическое руководство Беларуси всегда рассматривало украинский кризис в неразрывной связи с вопросами национальной безопасности своего государства. Это подтверждается подготовкой обновленной Концепции нацбезопасности. Её проект был разработан межведомственной рабочей группой по поручению президента и рассмотрен тогда же, 20 февраля, на заседании Совбеза.

Среди ключевых факторов, ставших основанием для модернизации Концепции национальной безопасности, в первую очередь отмечается фактическое переформатирование существующей модели мироустройства. «Сегодня мы видим отчетливые предпосылки к формированию многополярного мира. И это порождает все больше противоречий и кризисов. Соединенные Штаты Америки не справляются с ролью мирового жандарма и уже не являются доминантами в глобальной политике, хотя их влияние сегодня так же велико», – заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на заседании Совбеза.

Также во время обсуждения Концепции президент Беларуси Александр Лукашенко указал на то, что его требование – сделать этот документ «абсолютно открытым». «Это мое принципиальное требование вы также знаете. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным», – подчеркнул белорусский лидер.

Действительно, Александр Лукашенко говорил об этом уже достаточно много. Достаточно много, чтобы это можно было запомнить и не забывать в соседних Польше, Литве, Латвии, Украине и дальше в Европе, и за океаном.

Владимир Вуячич