Мультисегментность превращает дронов в трансформеров с уникальными возможностями

Дрон

Многосегментные дроны-трансформеры — безусловно, новый этап в эволюции робототехники. Инженеры Токийского университета создали летающий дрон, состоящий из нескольких сегментов, при этом каждый из них оснащен собственной силовой установкой.

Двигатели дрона могут изменять вектор тяги в любом направлении с помощью многоосевых карданных систем. Команда научилась управлять этим сложным механизмом и координировать его полет в любых направлениях в режиме реального времени.

Мультисегментный дрон

На представленном видео можно наблюдать работу летающего робота «DRAGON». На первый взгляд, его движения несколько неуклюжи, замедленны — это связано со сложностью управления. Тем не менее, дрон успешно передвигает предметы, сворачивается в кольцо, захватывая различные объекты весом до 1 кг, манипулирует ими и опускает на пол. И все это в полете. Работа над «летающим драконом» продолжается уже несколько лет. По мнению создателей дрона, у него колоссальный потенциал, который обязательно раскроется с появлением нового ПО.

Не менее интересна концепция робота «SPIDAR», оснащенного четырьмя ногами с шарнирными «суставами». Чтобы ему было легче перемещаться, робототехники свели к минимуму количество используемых двигателей на каждом сегменте. В итоге получилась довольно внушительная конструкция весом 15 кг, напоминающая паука, которая может летать и передвигаться по полу — пусть пока еще и не очень уверенно. Очевидно, что «DRAGON» и «SPIDAR» — всего лишь прототипы будущих летающих роботов, способных выполнять одновременно несколько операций с различными объектами. В обозримом будущем они смогут не только летать, но и закрепляться на стенах и потолках.

Александр Агеев