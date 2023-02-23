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Ростех

Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев

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Компания «СТАН»
Компания «СТАН».
Источник изображения: Компания «СТАН»

В станкостроительном холдинге «СТАН», входящем в состав Госкорпорации Ростех, сменился руководитель. Генеральным директором предприятия назначен Борис Богатырев. Новому топ-менеджеру «СТАНа» предстоит обеспечить условия для дальнейшего роста производственной и экономической эффективности холдинга.

Ключевыми задачами нового руководителя станут повышение уровня локализации, внедрение эффективной производственной системы и обеспечение финансовой стабильности «СТАНа». Ранее Ростех реализовал комплекс антикризисных мер, направленных на повышение операционной эффективности станкостроительного холдинга, снижение издержек и техническое перевооружение холдинга. Производственному росту также поспособствовали программа субсидирования закупок и доступность кредитных средств на обновление основных фондов в металлозаготовительных цехах.

В настоящее время холдинг развивается в соответствии с государственной стратегией развития станкостроения в России до 2035 года, реализацию которой курирует Минпромторг Российской Федерации.

«Стратегия развития станкостроительной отрасли поставила перед производителями амбициозные цели на ближайшие три года. Это практически полная локализация производства, рост качества и конкурентоспособности продукции. Сегодня один из лидеров в этом – «СТАН». Номенклатурный ряд холдинга на 70% закрывает потребности российских компаний в металлообрабатывающем оборудовании в сегментах высокотехнологичных портальных, токарно-фрезерных, карусельных, шлифовальных станках, тяжелых прессах. Компанию возглавит новый опытный руководитель, способный внести качественные изменения, которые дадут импульс всей отрасли», – отметил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень.

«Ростех уделяет особенное внимание станкостроительному направлению. Наша цель – создание национального лидера рынка, способного обеспечить основные потребности компаний Ростеха и ОПК в станках с высоким уровнем локализации производства и с конкурентоспособными ценами. Ранее реализованные нами программные мероприятия позволили «СТАНу» преодолеть кризис. Перед новым руководством «СТАНа» поставлена задача обеспечить поступательное развитие станкоинструментальных производств. Сегодняшний портфель заказов предусматривает стабильную загрузку предприятий до конца 2024 года», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Борис Богатырев имеет 20-летний опыт управленческой работы в крупных российских промышленных компаниях. Он занимал должность генерального директора подмосковного завода «Метровагонмаш» – крупнейшего в России производителя поездов метрополитена, а также возглавлял компанию «ЛокоТех». Это основной производитель узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения, который под руководством Богатырева реализовал масштабную программу развития и существенно укрепил свои позиции на российском рынке.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
СТАН
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