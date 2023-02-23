Ростех на выставке IDEX-2023

В этом году выставке IDEX исполняется 30 лет. Россия − неизменный участник этого одного из наиболее представительных международных смотров вооружений и технологий безопасности, начиная с первой выставки 1993 года. Рассказываем, что представляют предприятия Ростеха в Абу-Даби в этот раз.

Одна из крупнейших в мире

16-я Международная конференция и выставка вооружений IDEX-2023 проходит 20-24 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Выставка проводится раз в два года и привлекает повышенное внимание как производителей оружия, так и заказчиков из армий многих стран. Это одна из важнейших международных выставок в мире.

На IDEX не только демонстрируются образцы вооружений, но и проводятся проезды и стрельбы, чтобы наглядно показать потенциальным клиентам работу комплексов вооружений и техники.

Кроме собственно вооружений, боеприпасов и военного снаряжения на мероприятии представлены средства радиоэлектронной борьбы, радарные системы, телекоммуникационное оборудование, инженерные установки, специальная техника. Все это в основном предназначено для обороны, разведки и мониторинга ситуации на земле и в воздухе. Комплексы для военно-морских сил демонстрируются на выставке NAVDEX − составной части IDEX.

Предыдущая выставка IDEX 2021 года была первым глобальным мероприятием в сфере оборонной промышленности за время пандемии, и за пять дней ее гостями стали более 62 тысяч человек. В IDEX и NAVDEX в 2021 году участвовали 900 компаний, продемонстрировавших свою продукцию, всего экспоненты и заказчики представляли 59 стран.

В этом, юбилейном году в IDEХ принимают участие более 1350 экспонентов из 65 стран, а число посетителей, по прогнозам устроителей, вырастет более чем вдвое − до 130 тысяч человек.

Продукция Ростеха на IDEХ-2023 демонстрируется в отдельном «Российском павильоне» площадью около 1 тыс. кв. м на территории морской составляющей выставки IDEX.

Проверено в боевых условиях

На IDEX-2023 Ростех в первую очередь показывает новейшее вооружение и военную технику, начиная от стрелкового и высокоточного оружия до бронетехники, самолетов и вертолетов. Гости «Российского павильона» могут увидеть более 200 моделей вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки, порядка 150 из которых – разработки предприятий Ростеха. Значительная часть из этой продукции испытана в реальных боевых условиях и уже поставляется в страны Ближнего Востока и другие регионы мира. Это одно из важнейших преимуществ российского оружия и военной техники перед конкурентами.

Если говорить о новинках, то среди них можно выделить новый блок управления к РСЗО «Торнадо-С», который позволит одним залпом поразить сразу несколько целей. Разработка дает возможность программировать для каждой отдельной ракеты траекторию и дальность полета.

А вот 122-мм неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО «Торнадо-Г», также демонстрируемые на выставке, позволяют накрывать цели в труднодоступных местах, таких как горы и ущелья.

Премьерой стал и 57-мм выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом. Его назначение – поражение воздушных целей, небронированной техники и живой силы. Боеприпас применяется с унифицированным боевым модулем, устанавливаемым на сухопутные шасси и корабли ВМФ.

Что касается других образцов ракетно-артиллерийского вооружения, то гости выставки смогут посмотреть оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» и «Корнет-ЭМ».

Отдельные системы ПВО представлены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1М» и ПЗРК «Верба», преемницей знаменитой «Иглы», которая превосходит предшественницу в два раза по эффективности.

Ну и, конечно, традиционно широко демонстрируется весь «ассортимент» российских танков и бронетехники. Гости могут посмотреть танк Т-90МС, ознакомиться с бронетранспортером БТ-3Ф, боевой машиной пехоты БМП-3М, тяжелой огнеметной системой ТОС-1А и боевой машиной поддержки танков БМПТ «Терминатор».

Авиационная часть российской экспозиции представлена моделями легкого тактического самолета Checkmate и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э), а также боевыми вертолетами Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортным вертолетом Ми-171Ш.

Новая снайперская винтовка и электронный разведчик

Концерн «Калашников» показывает принципиально новое стрелковое оружие − пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). ППК-20, названный в честь Виктора Калашникова, сына легендарного конструктора, предназначен в первую очередь для спецподразделений. Оружие может оснащаться быстросъемным глушителем, различными современными прицельными системами и другим оборудованием, работает с любыми российскими и иностранными патронами калибра 9х19 мм. Современный, удобный дизайн и эргономика также делают пистолет-пулемет привлекательным для иностранных заказчиков.

Снайперская винтовка Чукавина Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) также отвечает всем самым последним требованиям по эргономике, дизайну, оснащению современными прицелами, сочетая эти характеристики с надежностью испытанной десятилетиями винтовки Драгунова. СВЧ уже поступает в российскую армию.

Чтобы работа снайпера была эффективной, нужна тщательная разведка, причем электроника в таком качестве гораздо результативнее самого меткого глаза. Уникальный разведывательный комплекс 1К144-Е от «Росэлектроники» может не только засекать живую силу и технику противника, но и подсчитывать ее, классифицировать объекты, вычислять направление продвижения. При этом сам электронный разведчик остается полностью скрытым. Зато пехоту противника его датчики могут «увидеть» в радиусе 30 метров, колесную технику – до 120 метров, танки или БМП – до 200 метров.

Разведывательный комплекс 1К144-Е. Фото: «Росэлектроника» Комплекс 1К144-Е можно развернуть менее чем за пять минут. Сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики, которые нужно прикопать или замаскировать каким-то другим образом, передают информацию по радиоканалу. На мониторе оператор видит все обнаруженные объекты на электронной карте.

Еще одна разработка «Росэлектроники» − противодроновое ружье «Пищаль-Про» − один из самых легких комплексов на рынке противодействия БПЛА. Комплекс мобилен, не требует разворачивания и может сходу подавлять каналы связи любых дронов, применяемых для разведки и ведения боя. «Пищаль-Про» работает сразу в пяти частотных диапазонах и поражает цели на расстоянии более 2 км.

Для точной и результативной работы по противнику в любое время суток холдинг «Швабе» предлагает на IDEX-2023 свои прицельные системы и приборы ночного видения. Впервые за границей «Швабе» демонстрирует призматические прицелы малой кратности ПП1 и ПП3. Они сконструированы по модульному принципу, что позволяет самостоятельно устанавливать прицелы на разные системы оружия. Кроме того, на выставке «Швабе» демонстрирует прибор ночного видения ПН21К, выполненный в виде монокуляра, и очки ночного видения ПН-14К с защитой от засветок.