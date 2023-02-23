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ТАСС

В ДФО запустили первое производство установок по созданию материалов для микрочипов

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Микрочипы
Микрочипы.
Источник изображения: ixbt.com

Компания-резидент вложила в проект 5 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) компания "Технолаб" запустила первое на Дальнем Востоке предприятие по производству и обслуживанию установок вакуумного напыления и плазменной обработки тонких пленок, необходимых для изготовления микрочипов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития.

"Компания "Технолаб" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создала во Владивостоке предприятие по производству, обслуживанию и технической поддержке установок вакуумного напыления и плазменной обработки тонких пленок. Оборудование используется на начальном этапе изготовления электронных чипов, применяемых в модулях беспроводной связи GSM и Wi-Fi. Основные потребители такого оборудования - российские и иностранные заводы и исследовательские компании", - сказано в сообщении.

Поясняется, что компания-резидент вложила в проект 5 млн рублей. При этом оборудование - планируется изготавливать несколько машин в год - может применяться и в других областях производства микрочипов.

"Такое производство - первое в Приморском крае и вообще в восточной части России. Оборудование, выпускаемое и поддерживаемое компанией, используется на одном из начальных технологических этапов производства электронных чипов и элементов. В установке кремниевые пластины обрабатываются в условиях вакуума на нано- и микроуровнях под воздействием плазмы, ионов и магнитных полей. В результате на кремниевой подложке мы получаем материалы со свойствами, необходимыми для последующего производства полупроводниковых чипов и элементов, используемых в сфере беспроводной коммуникации", - цитирует пресс-служба слова руководителя компании "Технолаб" Алексея Болхова.

По его словам, статус резидента свободного порта позволил компании снизить налоговую нагрузку и привлечь высококвалифицированных сотрудников за счет сниженных (до 7,6% с 30%) страховых взносов.

"Развитие отрасли микроэлектроники, достижение технологической независимости России - одни из важнейших задач, которые решают сегодня государство и бизнес. Запуск нового производства на Дальнем Востоке в режиме СПВ с применением налоговых льгот и административных преференций делает значительный вклад в формирование устойчивого технологического процесса в отечественной полупроводниковой промышленности, обеспечение предприятий необходимой продукцией. В свободном порту, на территориях опережающего развития, в Арктической зоне РФ с применением мер господдержки реализуется около 40 проектов в сферах электроники и информационных технологий", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергея Скалия с пояснением, что среди поддержанных проектов - производство электронных аппаратов, разработка программного обеспечения, создание центров обработки данных.

Свободный порт Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в пяти субъектах ДФО. По соглашениям с КРДВ проекты реализуют более 2,1 тыс. резидентов. В экономику округа уже вложено 349 млрд рублей частных инвестиций, создано 40,4 тыс. рабочих мест, инвесторы реализовали 385 проектов. Резидентам СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых - сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны. Минимальный порог капитальных вложений для получения статуса резидента СПВ - 500 тыс. рублей. 

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
ИТ
Наноиндустрия
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