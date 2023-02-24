Косачев: статус ядерного оружия после решения России по ДСНВ не меняется

Косачев: статус российского ядерного оружия после приостановки участия в ДСНВ не меняется

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Статус ядерного оружия как фактора сдерживания определяется доктринальными документами РФ, он никак не меняется в связи с решением России о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенаторы в среду одобрили закон о приостановке участия РФ в договоре.

В ходе обсуждения сенатор Людмила Нарусова отметила, что при ратификации документа в 2011 году говорилось о ядерном оружии России как факторе сдерживания, что оно носит оборонительный характер. "Означает ли, что приостановление договора, что это оружие становится только наступательным?" - спросила она Косачева.

"Статус российских стратегических сил, статус ядерного оружия определяется нашими доктринальными документами, и они никоим образом не меняются в связи с принятием решения Российской Федерацией о приостановлении действия этого договора", - сказал вице-спикер Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".