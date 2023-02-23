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ТАСС

Путин заявил, что бои сейчас идут на исторических рубежах России

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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Президент подчеркнул, что бойцы СВО сражаются героически, мужественно и храбро

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в "Лужниках".

"Сегодня в рамках специальной военной операции… Вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей", - сказал глава государства.

Он отметил, что этот бой "ведут такие же мужественные бойцы", как и те военные, которые находятся на мероприятии в "Лужниках".

"Они (бойцы СВО - прим. ТАСС) сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими", - сказал Путин.

"Гордимся и в их честь - трижды ура!" - обратился Путин к собравшимся на стадионе и проскандировал: "Ура! Ура! Ура!" "Они должны услышать наше приветствие", - добавил президент, подчеркнув, что воинов СВО поддерживает вся страна. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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