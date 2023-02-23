В России заявили о праве нарастить ядерные силы до уровня потенциала НАТО

Россия после приостановки действия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет право нарастить стратегические ядерные силы (СЯС) до уровня суммарного потенциала стран НАТО. Об этом РИА Новости сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт заметил, что наращивание ядерного потенциала России возможно, если западные страны откажутся принимать российскую позицию.

«Если реакции не последует, Россия имеет полное право нарастить численный и качественный состав своей стратегической ядерной триады до уровня суммарного потенциала в области стратегических наступательных вооружений США, Великобритании и Франции», — заявил Коротченко.

Эксперт допустил, что Россия вместо наращивания СЯС может согласиться, чтобы страны НАТО понизили свой уровень суммарного ядерного потенциала до российского.

22 февраля Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля.