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ТАСС

Захарова заявила, что Норвегия выбивается в лидеры по накачке киевского режима оружием

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, Норвегия становится стороной конфликта, принимая пятилетний план помощи Украине

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Осло, принимая пятилетнюю программу помощи Украине, выбивается в лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Осло с начала специальной военной операции [РФ на Украине], и без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчете на душу населения", - сказала дипломат, комментируя решение властей Норвегии о предоставлении помощи Украине в рамках пятилетней программы.

"По сути, Норвегия превращается сторону конфликта, затягивая его разрешение, и вносит свою лепту в эскалацию отношений между Россией и европейскими странами", - добавила дипломат.

Ранее парламент Норвегии сообщил, что направит на помощь Украине 75 млрд крон ($7,27 млрд). Деньги в течение пяти лет будут распределены равномерно на военную и гуманитарную поддержку. 

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Страны
Норвегия
Россия
Украина
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