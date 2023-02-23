МНО Польши испытывает проблемы с закупкой новых БРЭМ

ЦАМТО, 22 февраля. Агентство по вооружениям МНО Польши опубликовало информацию об отмене программы поставки в войска машин технической поддержки по программе "Кайман".

Как сообщает Altair.com.pl, причиной аннулирования стало превышение выделенной для покупки максимальной суммы примерно на 400 млн. злотых, а также отсутствие софинансирования.

Программа "Кайман" предусматривает покупку 29 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ или WZT – woz zabezpieczenia technicznego) по основному заказу и еще 37 ед. – по опциону. Единственный вышедший финал конкурса участник торгов, немецкая компания Rheinmetall, оценила базовое предложение примерно в 1,76 млрд. злотых, а опцион – в 2,24 млрд. злотых или всего 4 млрд. злотых. Польше была предложена БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel. Министерство национальной обороны намеревалось выделить на закупку БРЭМ по базовому контракту 1,37 млрд. злотых.

Это означает, что ВС Польши по-прежнему будут иметь недостаточный потенциал в плане БРЭМ для обеспечения эксплуатации самых тяжелых боевых бронированных машин, в том числе танков "Леопард-2PL", "Леопард-2A5", K2 "Блэк Пантер", M1A1FEP и M1A2 SEPv3 "Абрамс", а также самоходных артиллерийских установок "Краб" и K9A1 "Тандер" на танковом шасси.

Устаревшие WZT-2, более новые WZT-3 и немецкие Bergepanzer 2 (модернизация которых также была отменена) до сих пор находятся на вооружении ВС РП. Ситуацию не улучшает закупка в США в общей сложности 38 БРЭМ M88A2 "Геркулес", поскольку у этих БРЭМ есть конструктивные проблемы с эвакуацией тяжелых машин. Кроме того, кран у них менее практичен, чем у конкурентов.

По мнению издания, приобретение, как минимум, нескольких десятков современных БРЭМ необходимо для того, чтобы ВС РП имели соответствующие возможности для эвакуации и ремонта наиболее тяжелых боевых бронированных машин. Длительное отсутствие этого класса техники только усугубляет этот разрыв. Вопрос о намерении Минобороны РП разработать польскую БРЭМ (на основе опыта отечественной промышленности) на базе шасси южнокорейских танков К2 остается открытым (это было одним из предложений в рамках программы "Кайман").