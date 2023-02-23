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ИноСМИ

В Финляндии оказались "разочарованы" речью Путина

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

Ilta-Sanomat: в Финляндии не считают, что Россия прибегнет к применению ядерного оружия

Речь Путина оказалась "разочарованием" для Владимира Гельмана, эксперта Александровского института при Хельсинкском университете. В беседе с Ilta-Sanomat он отметил, что нашел в ней много "неприятных" обвинений в адрес США и Запада, но не увидел "никаких планов" для россиян.

Тимо Мюллюниеми (Timo Myllyniemi)

В речи, продлившейся почти два часа, президент Владимир Путин критиковал западные страны и Украину и обвинял их в происходящем.

Заявление Путина о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией, привлекло внимание всего мира.

"В остальном выступление было очень предсказуемым и даже скучным", — считает Владимир Гельман, профессор российской политики Александровского института при Хельсинкском университете.

"Мы услышали много неприятных обвинений в адрес США и Запада, но ни одного значимого позитивного предложения. Остальное имело очень мало значения".

"Никаких серьезных обещаний или планов для россиян. „Мы все делаем правильно и продолжаем в том же духе“", — резюмировал Гельман.

В западных странах заявление Путина о Договоре об ограничении ядерных арсеналов сочли безответственным, хотя. Путин подчеркнул, что речь идет не о выходе из соглашения, а о приостановке участия в нем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) призвал Россию пересмотреть свое решение.

В августе Россия отказалась проводить проверку вооружений, оговоренную в соглашении, и обосновала свои действия тем, что США могли препятствовать деятельности российских специалистов.

"После сегодняшнего решения о ДСНВ вся архитектура контроля над вооружениями была демонтирована", — сказал Столтенберг.

Профессор Гельман не считает, что Россия может применить ядерное оружие, однако какой-то демонстративный шаг, например испытание ядерного оружия, возможен.

"Пока еще сложно сказать, что это заявление означает на практике".

О военных действиях на Украине Путин не сказал ничего нового, потому что Россия не достигла большого прогресса", — заявил Гельман.

"Он еще раз оправдал нападение, но не дал никаких сигналов ни об окончании военных действий, ни о том, каким, по его мнению, оно могло бы быть".

Путин пообещал военнослужащим 14-дневный отпуск раз в полгода. Это означает, что военные действия могут затянуться на неопределенное время.

"Военные действия могут продолжаться год или даже несколько десятилетий", — такой вывод сделал Гельман из слов Путина.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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