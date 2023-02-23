Посол РФ заявил, что Италия втягивается в военное противостояние, поставляя Украине оружие

Сергей Разов отметил, что "привилегированные до недавнего времени связи" между Италией и Россией "ушли в прошлое"

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Италия, поставляя Украине вооружения, втягивается в военное противостояние и становится стороной конфликта. С таким заявлением выступил посол России в Италии Сергей Разов в опубликованном в среду интервью агентству ANSA.

Он с сожалением отметил, что "привилегированные до недавнего времени связи" между Италией и Россией "ушли в прошлое".

"Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими СМИ пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в откровенно враждебные, - сказал дипломат. - Поставляя Киеву оружие, Италия, возможно против своей воли (по крайней мере, против воли значительной части своих граждан) втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта".

По его словам, республика, которая "выгодно отличалась от многих других стран Запада взвешенностью и сбалансированностью подходов, нацеленностью на диалог", безоговорочно "встроилась в единый фронт недоброжелателей России, поставивших задачу нанесения ей стратегического поражения".

"Не знаю, кто больше теряет от такого развития событий - Россия или Италия. В любом случае уверен, что подлинным интересам российского и итальянского народов соответствовало бы поддержание взаимоуважительного диалога и конструктивного сотрудничества", - подчеркнул Разов.