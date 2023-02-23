В Африке стартовали военно-морские учения РФ, ЮАР и КНР

В Южно-Африканской Республике стартовали военно-морские учения РФ, ЮАР и КНР

МОСКВА, 22 февраля/ Радио Sputnik. В Южно-Африканской Республике стартовали военно-морские учения России, ЮАР и Китая, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики прошла торжественная церемония открытия трехстороннего военно-морского учения, в котором примут участие корабли Военно-морского флота России, южно-африканских национальных сил обороны и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая", – приводит сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

В церемонии приняли участие главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМС Китая вице-адмирал Ли Юйцзе и замначальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана. В качестве наблюдателей на учениях присутствуют представители ВМС Бразилии.

От российского флота в учениях задействован фрегат "Адмирал Горшков", который совершает первый дальний поход с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту, и средний морской танкер "Кама" Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом "Жичжао", эсминцем "Хуайнань" и судом обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР – фрегатом "Менди".

Активная часть учений будет проходить с 25 по 27 февраля. Моряки выполнят совместные артиллерийские стрельбы, отработают элементы тактического маневрирования, действия групп при досмотре и освобождению захваченного судна, оказание помощи терпящему бедствие судну, а также отразят условные атаки средствами воздушного нападения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в совместных учениях РФ и Белоруссии задействованы носители "Кинжала".

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