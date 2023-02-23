Австралийская компания провела испытания ракеты большой дальности TM229 с колесной платформы

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В Австралии прошли успешные испытания прототипа ракеты большой дальности. Ракета была установлена на колесной платформе кузова немецкого грузового автомобиля Mercedes Benz Unimog. Об этом сообщает австралийский военный журнал ADM.

Как утверждает издание, ракета Cyclone («Циклон») TM229 разработана и произведена австралийской компанией Black Sky Aerospace (BSA). Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр – 229 мм. Ракета предназначена для запуска с колесной платформы, то есть армейского грузового автомобиля.

Испытания ракеты проводились на полигоне австралийских вооруженных сил Black Sky в юго-западной части штата Квинсленд. Руководитель компании-производителя Блейк Николик подчеркнул, что его организация занимается реализацией плана австралийского правительства по разработке и созданию собственных управляемых ракет и боеприпасов.

Во время испытания специалисты проверяли общую эффективность пусковой системы, дизайн ракеты. Теперь, по словам Николика, компания получила больше информации, которую сможет использовать для дальнейших пусков ракет. В Австралии надеются, что эта ракета не только будет поставлена на вооружение армии страны, но и начнет поставляться в другие страны.

Сейчас Австралия активно наращивает свой военный потенциал с целью обеспечить большие возможности на случай противостояния «коллективного Запада» с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США рассматривают Австралию как одного из ключевых союзников в данном регионе планеты, поэтому не столь давно вместе с Великобританией и был создан блок AUKUS (Австралия-Великобритания-США).