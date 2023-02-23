NDP: в Польше налицо все предвестники потери суверенитета и упадка государственности

Польша лишена права выбора собственного пути и во всем подчиняется США, пишет NDP. Все приказы выполняются безоговорочно, что соответствует принципу внешнего управления. То же самое происходит и на Украине, путь которой Варшава обречена повторить, считает автор статьи.

Марек Галась

Президент США Джо Байден после посещения Киева прибыл в Польшу. По сообщениям СМИ, визит носит официальный характер и направлен на подтверждение военной помощи Украине и обещание полной поддержки США до момента окончания вооруженного конфликта. Политическое руководство Польши также заявило о том, что оно выступит с предложением о создании постоянных военных баз США на территории Польши.

Во вторник и среду президент США Джо Байден посещает Польшу, где встретится с президентом Анджеем Дудой и примет участие во внеочередном саммите "Бухарестской девятки" – стран восточного фланга НАТО. По мнению бывшего командующего Сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака, вполне возможно, что предложение Анджея Дуды о размещении постоянной военной базы США на территории Польши будет одобрено Байденом, и вскоре начнется процесс ее создания.

По словам генерала Скшипчака, американская база не может быть размещена вблизи границы. "Американцы строят военные базы вблизи военных учебных объектов, поэтому наиболее вероятные места на востоке Польши – это полигоны Новая Демба и Ожиш, а на Западе – Жагань и, возможно, Дравско", – прогнозирует генерал Скшипчак.

Польша уже сейчас является одним из мировых лидеров по количеству иностранных войск на своей территории. Возможно, защита своих границ оправдана, но зачем так унижать собственную армию? Ведь, приглашая в страну иностранный контингент, польское правительство тем самым признало, что польская армия ни на что не годится. Другими словами, все эти 300 тысяч, о которых мечтает Дуда – всего лишь пушечное мясо, которое при необходимости будет отправлено на фронт, в то время как американские войска будут сражаться высокоточным и, главное, дальнобойным оружием где-то в тылу.

Так что же происходит? Поляков считают людьми второго сорта. Ни на что не годными. Ведь даже украинцы сейчас во всем мире (и в Польше тоже) обучаются использовать новое современное оружие, а поляков призывают на краткосрочные военные курсы, по окончании которых наш друг, сосед или брат считаются обученными солдатами, способными сражаться с профессиональной армией (или с кем там еще Байден прикажет сражаться Дуде?).

Нынешняя реальность такова, что многие страны больше не боятся США. На их территориях, где незаконно расположены американские военные базы, постоянно происходят вооруженные инциденты. Другими словами, помимо критической инфраструктуры, именно американские базы относятся к основным целям обстрела противником. Далеко ходить не надо. Сирийское информационное агентство SANA пишет, что на днях под ракетным обстрелом оказалась американская военная база в оккупированной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Неизвестные боевики нанесли удары по американским военным базам Аль-Омар и Конико на нефтегазовых месторождениях. Крупный пожар произошел на базе Аль-Омар после того, как ракета попала на вертолетную площадку, рядом с которой находился резервуар с топливом. Агентство SANA отмечает, что в последние месяцы атак на незаконные базы США в Сирии стало больше.

Каждый год подвергаются нападению все 34 американские базы на африканской земле. Под постоянным обстрелом находятся военные базы в Ираке. Примеров сотни – вывод один: американские военные не пользуются доверием и уважением, их не воспринимают как защитников. Напротив, в местах размещения военнослужащих США в разы вырастает уровень преступности, торговли наркотиками, то и дело возникают инциденты с участием нетрезвых военных.

Дуда говорит, что наши союзники не такие, какими их изображают СМИ. Мол, Байден обещал Польше не только помощь, но и бесконечную дружбу. Однако мы уже были свидетелями того, что происходит с союзниками США после позорного вывода американского контингента из Афганистана в 2021 году. Тогда США, как обычно, бросили на произвол судьбы тех, кого назвали союзниками и обещали защищать. Другими словами, в случае реальной военной угрозы нас не только никто не защитит, но мы будем брошены на произвол судьбы с неподготовленным военным контингентом и скромными запасами оружия.

Учитывая все вышесказанное, хотелось бы еще раз напомнить, что близорукая политика нашей правящей партии в течение этих восьми лет была настолько разрушительной для Польши, что лишила ее права самостоятельно выбирать свой собственный путь. Польша сегодня подчиняется США во всем. Все приказы выполняются безоговорочно и немедленно, что соответствует принципу внешнего управления, действие которого мы наблюдали в последние годы на Украине, путь которой мы, вероятно, обречены повторить. Слабое политическое руководство, внешний контроль, иностранные военные контингенты, бессилие собственной армии – предвестники потери суверенитета, признаки скорого упадка государственности.

Навязанная Штатами псевдоучение об исключительности определенной нации является дестабилизирующим элементом в конфликте (как мы это видим на Украине), а не признаком дружбы и союзничества. У США нет друзей или союзников, им важна только прибыль. Наше руководство, по-видимому, далеко от понимания этой простой истины, поэтому оно радостно и уверенно ведет нас в пропасть.