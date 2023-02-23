Боррель счел наивной позицию, что отказ от военной помощи Киеву поможет завершить конфликт

Глава дипломатии Евросоюза заверил, что поставки вооружений Украине не означают, что ЕС не хотел бы найти способ урегулирования ситуации

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает "огромной наивностью" полагать, что прекращение поставок западного оружия Украине может поспособствовать урегулированию конфликта. С таким утверждением он выступил в среду в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

Глава дипломатии Евросоюза заверил, что поставки вооружений Киеву не означают, что ЕС не хотел бы найти способ урегулирования ситуации. Боррель назвал "огромной наивностью" позицию тех людей, кто "думает, что если прекратится военная помощь Украине", это поспособствует началу мирных переговоров.

Комментируя приостановку участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), Боррель сказал, что это "очередной шаг в разрушении системы безопасности, построенной после холодной войны". "Также США при [Дональде] Трампе вышли в одностороннем порядке из соглашений такого типа", - уточнил он.