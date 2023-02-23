Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов

Аксенов: создание фортификационной линии в Крыму поддержано федеральными властями
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Создание в Крыму по инициативе властей республики оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он сообщил о начале фортификационных работ на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей.
"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира – готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", - сказал Аксенов журналистам.
Меры, предпринимаемые сегодня, предупредительные, отметил он.
"Оборонительная линия - это весь Крым, в границах. Если не пригодится (линия обороны) – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", – сказал Аксенов.