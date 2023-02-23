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РИА Новости

Путин поддержал создание фортификационной линии в Крыму, заявил Аксенов

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Аксенов: создание фортификационной линии в Крыму поддержано федеральными властями

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Создание в Крыму по инициативе властей республики оборонительной линии поддержано федеральными властями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее он сообщил о начале фортификационных работ на территории Крыма для обеспечения безопасности его жителей.

"Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира – готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что не планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", - сказал Аксенов журналистам.

Меры, предпринимаемые сегодня, предупредительные, отметил он.

"Оборонительная линия - это весь Крым, в границах. Если не пригодится (линия обороны) – и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", – сказал Аксенов.

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Путин Владимир
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