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Готовность России продолжать спецоперацию на Украине напугала Запад

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2023 года.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

As-Sabeel: Восток может восстать против Запада, видя готовность России продолжать СВО

На Мюнхенской конференции по безопасности царил страх перед готовностью России идти на Украине до конца , пишет As-Sabeel. Иран, Китай, Турция и африканские страны могут последовать примеру союзницы-Москвы и открыто восстать против политики США и Европы.

Китай упоминался в выступлениях вице-президента США Камаллы Харрис, специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри, госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Мюнхенской конференции по безопасности.

Камалла Харрис предостерегла Китай от помощи России в конфликте на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, предупредил, что если Путин победит на Украине, это повлияет на решения и расчеты, которые Пекин принимает в восточной части мира, намекая на вероятность повторения украинского сценария в Азии (то есть на возможное вторжение Китая на Тайвань). Он призвал продолжить поставки оружия и преодолеть сомнения по поводу отправки Киеву истребителей.

Голосом разума выступил Джон Керри, призвав администрацию Байдена и Пекин преодолеть кризис, связанный с инцидентом с китайским аэростатом в американском воздушном пространстве, и начать работать над развитием сотрудничества, особенно в сфере климата и альтернативной энергетики.

В целом на конференции царили страх, тревога и подозрительность, а в выступлениях западных политиков сквозила неуверенность.

Сомнения и недоверие поразили всех членов НАТО из-за разной оценки возможных стратегий и ожидаемых последствий проводимой политики.

На Мюнхенской конференции была очевидна агрессивная политика США и Европы по отношению к Китаю, Ирану и даже Турции. Сомнения, подозрительность и неуверенность, подпитываемые скрытыми и явными разногласиями между союзниками (как в НАТО, так и вне ее) по поводу выбора стратегии, наконец вышли на первый план.

В заключение отметим, что страх и беспокойство, которыми веяло из коридоров Мюнхенской конференции, вызваны отнюдь не Китаем, а Россией, проявившей готовность продолжать спецоперацию на Украине, что может побудить КНР, Иран, Турцию, а также страны Африки и Азии открыто восстать против политики Запада во главе с Соединенными Штатами.

Автор: Хазем Аяд (حازم عياد)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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