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ТАСС

Россия представила на IDEX систему эшелонированной противоракетной обороны

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ЗРС "Антей-4000" (справа)
ЗРС "Антей-4000" (справа).
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Она состоит из трех элементов: подсистемы разведки, подсистемы управления и подсистемы огневого поражения из трех эшелонов

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" презентовала иностранным заказчикам систему эшелонированной нестратегической противоракетной обороны (ПРО) в ходе международной выставки вооружений IDEX 2023, передает корреспондент ТАСС.

"В качестве эффективного средства противодействия баллистическим ракетам предлагается эшелонированная система нестратегической противоракетной обороны, созданная на основе российских систем ПВО-ПРО", - указано в презентации.

В ней отмечается, что система состоит из трех элементов: подсистемы разведки, подсистемы управления и подсистемы огневого поражения из трех эшелонов. Первый эшелон предназначен для уничтожения баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет при помощи ЗРК и ракетных комплексов дальнего действия (комплексы С-400 "Триумф", "Антей-4000" либо "Абакан"). Второй эшелон состоит из комплексов средней дальности (ЗРК "Витязь", "Викинг") и призван поражать оперативно-тактические и тактические ракеты. Третий эшелон, включающий ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1М", предназначен для поражения реактивных снарядов и элементов высокоточного оружия.

В подсистему разведки входит дециметровая РЛС контроля воздушно-космической обстановки "Витим", а также РЛС 55Ж6МЕ для обнаружения перспективных средств, подчеркивается в презентации. Эти средства обнаружения выдают информацию о целях в подсистему управления, которая развертывается на базе автоматизированной системы управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО "Поляна-Д4М1".

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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Россия
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96К6 Панцирь-С1
Поляна-Д4
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
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