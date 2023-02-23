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ЦАМТО

Министр обороны Испании пообещала передать Киеву шесть танков Leopard 2А4

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Танки «Leopard 2А4» Войска Польского
Танки «Leopard 2А4» Войска Польского.
Источник изображения: http://zbiam.pl

ЦАМТО, 22 февраля. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Europa Press.

"Глава Минобороны заявила 22 февраля, что Испания направит Украине шесть ОБТ Leopard 2А4", – говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, во время дебатов в конгрессе М.Роблес заявила, что Испания уже проводит ремонт шести танков, и, "если будет необходимо", может подготовить к отправке Киеву еще большее количество ОБТ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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