Министр обороны Испании пообещала передать Киеву шесть танков Leopard 2А4

ЦАМТО, 22 февраля. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Украине шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Europa Press.

"Глава Минобороны заявила 22 февраля, что Испания направит Украине шесть ОБТ Leopard 2А4", – говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, во время дебатов в конгрессе М.Роблес заявила, что Испания уже проводит ремонт шести танков, и, "если будет необходимо", может подготовить к отправке Киеву еще большее количество ОБТ.