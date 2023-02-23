Балтийский флот провел учения по противовоздушной обороне под Калининградом

Условными противниками были бомбардировщики Су-24, а также вертолеты Ми-24 и Ка-27

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Более 10 надводных кораблей и катеров Балтийского флота задействовали в учениях по противовоздушной обороне в пункте их базирования в порте Балтийске Калининградской области, сообщила в среду пресс-служба флота.

"На учении экипажи кораблей отработали способы совместного применения сил и средств ПВО корабельных соединений при отражении ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

В роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24, а также вертолеты Ми-24 и Ка-27 соединения морской авиации флота, которые активно действовали в небе.

"При подходе на рубеж ведения огня воздушные цели были условно уничтожены из зенитно-артиллерийских установок, артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей, что подтвердили средства объективного контроля", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений также отработали задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов.