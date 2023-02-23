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ТАСС

Глава военной разведки Украины заявил, что до конца весны состоятся "решающие бои"

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По мнению Кирилла Буданова, они станут "переломным моментом" в боевых действиях

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что с середины и до конца весны состоятся решающие бои, которые станут "переломным моментом" в боевых действиях.

"С середины и до конца весны будут решающие бои", - сказал он в опубликованном в среду интервью Forbes. При этом Буданов утвердительно ответил на вопрос, будет ли в ходе этих боев "решаться судьба войны". "Да, это [будет] переломный момент", - утверждает он.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон рассчитывает, что Киев сможет за счет оружия Запада перехватить инициативу и начать "играть решающую роль на поле боя в предстоящем наступлении". В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус на днях в интервью агентству Bloomberg высказал мнение, что "ближайшие недели станут весьма решающими для Украины".

Во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить людей на ее "исторических землях", обеспечить свою безопасность и ликвидировать угрозу, исходившую от нынешних властей Украины. Он отметил, что Москва будет "шаг за шагом, аккуратно и последовательно" решать задачи операции. 

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