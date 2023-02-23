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РИА Новости

Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Замглавы МИД Рябков: шансы на возрождение ДСНВ есть, но это зависит целиком от США

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шансы на возрождение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это зависит целиком от поведения США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

"Думаю, шансы на его (ДСНВ – ред.) возрождение в прежнем виде есть, но это зависит целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания ими пагубности курса, который они проводят на российском направлении", - сказал Рябков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

"Если все будет продолжаться, как сейчас, если антироссийская доминанта сохранится, тогда, конечно, ни о каком возобновлении с нашей стороны - возобновлении договора и возобновлении его применения- за исключением приверженности центральным обязательствам, я вообще не могу себе представить", - подчеркнул он.

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